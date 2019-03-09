КНДР готує запуск космічної ракети – ЗМІ

Висновки зробили по знімках супутника.



Зображення об’єкта поблизу Пхеньяну, отримані з комерційних супутників, свідчать про те, що Північна Корея може готувати запуск міжконтинентальної балістичної або невійськової космічної ракети в найближчому майбутньому.

“На знімках зображена місцевість, відома як Санумдонг, де Північна Корея зібрала деякі з своїх міжконтинентальних балістичних ракет і ракет-супутників.

На знімках, зроблених 22 лютого компанією DigitalGlobe, видно легкові автомобілі і вантажівки, припарковані біля об’єкта. Поруч – залізничні вагони, де також встановлені два крана”, – зазначає видання.

Видання підкреслило, що ця інформація з’явилася через кілька днів після того, як інші супутникові знімки показали, що КНДР швидко перебудувала об’єкт запуску супутника на західному узбережжі країни (на полігоні Сохе).

“Якщо поєднати все це разом, це дійсно виглядає так, що північнокорейці знаходяться в процесі будівництва ракети”, – підкреслює Джеффрі Льюїс, директор проекту по нерозповсюдженню в Східній Азії в Інституті міжнародних досліджень у Каліфорнії.

На думку Льюїса, КНДР, швидше за все, планує вивести супутник на орбіту. Про такі наміри заявляли північнокорейські чиновники ще до потепління відносин з США в 2018 році.

Експерт додав, що це не обов’язково слід розглядати як агресивний перебіг. Ракети, які виводять на орбіту супутники, буде складно використовувати як міжконтинентальні балістичні ракети.



