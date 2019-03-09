У Нью-Йорку пішов з молотка найвідоміший хмарочос

Chrysler Building продали.



Власники легендарного хмарочосу Chrysler Building, одного з найбільш впізнаваних будівель Нью-Йорка, виконали свій намір продати його, виручивши за свою власність $150 мільйонів.

На даний момент відомо, що після тривалих переговорів рішення придбати хмарочос прийняла компанія RFR Holding – партнери нинішніх власників будівлі. На сьогодні хмарочос, якому в наступному році виповниться 90 років, належить державному фонду Абу-Дабі, Abu Dhabi Investment Council (90%) і девелоперу Tishman Speyer Properties (10%).

Фонд Абу-Дабі продає будівлю значно дешевше, ніж купував – так, в 2008 році саудити заплатили за 90%-у частку в Сhrysler Building $ 800 млн; однак подальший криза значно впустив ціни на нерухомість.

Вже досить стара будівля в східній частині острова Манхеттен, хоча і є одним з найбільш впізнаваних символів Нью-Йорка, вже став легендарним, зараз насилу конкурує з ультрасучасними офісними вежами, які заполонили центр Нью-Йорка; крім цього, будівля дуже важко ремонтувати і обслуговувати, а земля під ним належить приватній школі Cooper Union, і в 2018 році оренда подорожчала до $ 32,5 млн в рік.

Chrysler Building був зведений у 1930 році під час розквіту корпорації Chrysler і за її замовленням; до 1953 року будівля залишалося штаб-квартирою Chrysler. За майже 90 років своєї історії Chrysler Building став легендою Нью-Йорка – легко впізнаване будівля фігурує майже в кожному фільмі, де є “Велике яблуко” (Нью-Йорк – ред.). 77 поверхів хмарочоса здіймаються на 320 метрів і на протязі 11 місяців – до побудови 380-метрового Empire State Building в 1931 році – Chrysler Building залишався найвищою будівлею в світі.