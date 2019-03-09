Мадуро і Гуайдо влаштували “бій” в Twitter

Жителі країни другу добу без світла.



Президент Венесуели Ніколас Мадуро і лідер опозиції Хуан Гуайдо влаштували суперечку в соцмережі Twitter через відключення електроенергії по всій країні.

“Я повністю підтримую співробітників Національної системи електропостачання, які напружено працюють над відновленням подачі електрики. Я захоплююся народом Венесуели, який, не сумуючи, чинить опір цій новій атаці ворогів Батьківщини. Ми переможемо”, – написав Мадуро.

Раніше влада Венесуели заявила, що причиною блекаут став саботаж на найбільшій ГЕС країни в штабі Болівар.

У свою чергу, Гуайдо припустив, що у всьому винні самі влади: “Саботаж полягає в корупції, в неможливості провести вибори, у блокуванні ввезення продуктів харчування та ліків в країну. Весь саботаж проводиться узурпатором, і страждає від цього весь народ Венесуели”.

У той же час, міністр інформації країни Хорхе Родрігес заявив, що причиною наймасштабнішої в історії Венесуели відключення електроенергії стала кібератака.

В ефірі телеканалу він заявив, що атака, по всій видимості, була проведена США. За його словами, коли стало ясно, що відбувається кібератака, і що систему намагаються контролювати хакери, ГЕС з міркувань безпеки припинила роботу. Це, за словами Родрігеса, і призвело до “блекауту”, що охопила майже всю територію країни.

Родрігес пообіцяв, що в найближчі дні Каракас передасть в міжнародні організації докази американської кібератаки.

Тим часом Reuters пише, що на даний момент знеструмлено 22 з 23 штатів Венесуели, за деякими даними, вдалося частково відновити подачу електрики на сході Боліваріанської республіки. У другу половину п’ятниці, 8 березня, електрика повернули в деякі райони столиці Каракаса, однак, за свідченнями очевидців та місцевих ЗМІ, світло знову швидко зник.

З моменту початку відключень електрики багато людей не можуть зарядити мобільні телефони. Ще одна проблема – лікарні. За даними місцевих ЗМІ, з листопада 2018 року по лютий 2019 року у Венесуелі через перебої в електропостачанні померли 79 пацієнтів у лікарнях.