Названі три головні загрози НАТО

Їх назвав Міністр оборони Чехії.



Міністр оборони Чехії Любомир Метнар назвав тероризм, кіберзагрози і Росію головними загрозами НАТО.

На думку Метнара, на першому місці знаходиться тероризм.

“На друге місце я б поставив кіберзагрози, на третє місце – загрози, що виходять від Росії”, – додав він.

У випадку з Росією він вказав на модернізацію армії, перекидання військ і частоту навчань. Крім того, за його словами, загрозу представляють спроби зміцнити вплив у європейських країнах.

Крім того, глава Міноброни Чехії підкреслив, що порядок головних загроз для НАТО не важливий, оскільки їх динаміка міняється дуже швидко.