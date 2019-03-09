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Названі три головні загрози НАТО

09.03.2019

Названы три главных угрозы НАТОЇх назвав Міністр оборони Чехії.

Міністр оборони Чехії Любомир Метнар назвав тероризм, кіберзагрози і Росію головними загрозами НАТО.

На думку Метнара, на першому місці знаходиться тероризм.

“На друге місце я б поставив кіберзагрози, на третє місце – загрози, що виходять від Росії”, – додав він.

У випадку з Росією він вказав на модернізацію армії, перекидання військ і частоту навчань. Крім того, за його словами, загрозу представляють спроби зміцнити вплив у європейських країнах.

Крім того, глава Міноброни Чехії підкреслив, що порядок головних загроз для НАТО не важливий, оскільки їх динаміка міняється дуже швидко.

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