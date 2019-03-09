У США безробітний зірвав джекпот багатомільйонний

Відтепер мільйонер не планує працювати зовсім.



Безробітний американець з штату Нью-Джерсі зірвав джекпот у лотерею Mega Millions в розмірі 273 мільйони доларів.

54-річний Майк Вирски розповів, що розлучився минулої осені після 15 років шлюбу, останній рік він шукав роботу, проте давно не отримував запрошення на співбесіди.

Тепер же працювати новоспечений мільйонер не планує зовсім, а лише “сидіти склавши руки і насолоджуватися” грошима. Перше, що він збирається зробити зі своїм виграшем – купити новий пікап, потім нову автомобіль для матері і перебудувати її будинок.