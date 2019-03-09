У ЄС назвали максимальні строки перенесення Brexit

Британці повинні назвати причину перенесення.



Терміни виходу Великобританії зі складу ЄС (“Брекзит”) можуть бути перенесені “не більше ніж на кілька тижнів”. Про це голова Європарламенту Антоніо Таяні заявив видань німецької медіагрупи Funke в суботу, 9 березня.

Крайнім терміном тоді стане початок липня, додав він. При цьому британці “у будь-якому випадку повинні назвати нам причину перенесення”, підкреслив Таяні.

Голова Європарламенту особливо виділив необхідність “уникнути найбільшої помилки” – хаотичного “Брекзита” без укладення угоди з Брюсселем. Подібна ситуація стала б несприятливим для ЄС і “катастрофою для економіки”, – зазначив він. У той же час Таяні виключив можливість перегляду узгодженого в листопаді документа про вихід Сполученого Королівства з ЄС.

14 лютого Палата громад британського парламенту більшістю голосів відкинула запропонований урядом законопроект, який повинен був затвердити мандат прем’єр-міністра Терези Мей на подальші переговори з Брюсселем про умовах “Брекзита”, а також виключити можливість нерегульованого виходу Великобританії з Євросоюзу. Частина парламентаріїв виступає за те, щоб примусити Мей зрушити терміни “Брекзита”, якщо до середини березня уряду не вдасться провести через парламент угоду з ЄС.

Великобританія має намір вийти зі складу Європейського Союзу 29 березня 2019 року.