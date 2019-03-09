У США зловили маніяка, який вбивав жінок разом з їх улюбленцями

Його ім’я внесено до списку найбільш небезпечних злочинців.



У Меріленді заарештований 49-річний Ламонт Стефенсон, якого підозрюють у двох вбивствах, скоєних з особливою жорстокістю.

У грудні минулого року його ім’я було внесено до списку ФБР найнебезпечніших злочинців.

За даними поліції, Стефенсон стоїть за двома вбивствами, скоєними в листопаді 2014 року і в ніч на минулу середу. Чотири з гаком роки тому він, згідно з підозрою, задушив свою подругу Ольгу ДеДжезус, вбив її собаку, після чого зник у невідомому напрямку, залишивши штат.

В ніч на 6 березня нинішнього року він зарізав ножем 40-річну співмешканку Натину Каю і її кішку.

За сприяння у пійманні оголошеного в розшук Стефенсона ФБР оголосило премію в розмірі 100 тис. доларів.

Затримати злочинця вдалося завдяки повідомленням охоронця будинку в окрузі Прінс-Джорджес, недалеко від Вашингтона. Охоронець зателефонував у поліцію і повідомив про незнайомому вантажівці, який припаркувався біля будинку. Прибулі за викликом поліцейські затримали сплячого Стефенсона в орендованій ним автомашині. Під час арешту у нього було виявлено пістолет.

«Я з гордістю повідомляю, що Ламонт Стефенсон заарештований сьогодні вранці», – заявив особливо уповноважений ФБР Грегорі Ері, – 147 днів тому я стояв в цій кімнаті і, розмовляючи з представниками преси, моїми партнерами з місцевих і федеральних структур сказав, що світ стає дуже маленьким і попередив пана Стефенсона, що він буде знайдений».