У лікарні Праги хворий обстріляв сусідів по палаті

Зловмисник був п’яний.



Двоє хворих у клініці “На Виноградах” в Празі отримали поранення, коли по них відкрив вогонь перебував з ними в палаті третій постільний хворий. Про це повідомив у суботу, 9 березня, журналістам представник чеської поліції Ян Данек.

“У відділенні гематології празькій лікарні „На Виноградах” в ніч на суботу сталася стрілянина, – зазначив він. – Один з госпіталізованих хворих за поки нез’ясованих причин вистрілив з пістолета в двох перебували з ним у палаті хворих”.

Прибіг в лікарняну палату на постріли черговим медсестрам вдалося відібрати зброю у того, хто стріляв. Поранення одного з постраждалих медики характеризують як важкі.

“Його стан критичний”, – сказав Ян Данек.

Як повідомляє поліція Чеської Республіки, зловмисник був п’яний. Він затіяв сварку з сусідами по палаті і розстріляв їх з пістолета. Копи роззброїли і затримали зловмисника, крім того, у нього був вилучений дробовик.