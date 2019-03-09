Діти соціалізму

Венесуела відібрала у них їжу і надію на щастя. Тепер вони виживають на вулицях

«Я не допущу — Уго Чавес не допустить, щоб діти Венесуели беспризорничали. Я не дозволю венесуельським дітворі жити на вулицях!» — таку обіцянку після перемоги на виборах 1998 року дав колишній лідер країни. Через 20 років ситуація не стала кращою. Безпритульників у Каракасі поки нікому не вдалося точно підрахувати. Однак тим, хто бував у столиці Боліваріанської Республіки відомо: на вулицях їх достатньо, щоб назвати ситуацію кризовою. Підлітки тікають від домашнього насильства, злиднів, залишаються без даху над головою через смерть родичів або того, що ті потрапили за ґрати.

Все це відбувається на тлі углубляющего економічної кризи, який посилився після приходу до влади в країні Ніколаса Мадуро в 2013 році. Не вистачає не тільки їжі, але і інших товарів. Наприклад, влітку 2018-го в країні перестали друкувати проїзні квитки з-за відсутності паперу. Незадоволені курсом уряду громадяни влаштовують протестні акції, а в січні 2019-го на хвилі масових протестів спікер парламенту Хуан Гуайдо проголосив себе тимчасовим главою держави. Про те, як маленькі венесуельці живуть в таких умовах не найзавиднішою дорослим життям, — у галереї «Стрічки.ру».

На вулицях Каракаса повно дітей. Вони виглядають спокійно і безтурботно, майже як їх однолітки з будь-якої іншої країни: лазять по закинутим будівлям, бавляться і ганяють вуличних собак. Правда, більшість з них до того ж жебракують, шукають їжу на смітниках і купаються в брудних річках. Гірше того, деякі вже в підлітковому віці встигли почати палити і пристрастилися до наркотиків. Це допомагає їм хоч ненадовго убезпечитися від суворої реальності, в якій вони змушені виживати. Безпритульні — лише один з проявів глибокої економічної і соціальної кризи, в якій загрузла Венесуела, одна з найбагатших нафтових країн на континенті.