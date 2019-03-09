Глава ВПС США Хізер Вілсон йде у відставку

Міністр (секретар) військово-повітряних сил США Хізер Вілсон, що вважалася одним з фаворитів на посаду міністра оборони США, йде у відставку з 31 травня 2019 року.

Військове терені вона міняє на освітній, 1 вересня вона займе посаду президента Університету Техасу в Ель-Пасо. Президент США Дональд Трамп в Twitter подякував Вілсон за службу.

58-річна Хізер Вілсон є випускником Військово-повітряної академії США і чотири рази обирався до Палати представників США від штату Нью-Мексико. У травні 2017 року вона стала першою жінкою-главою ВПС США.

За деякими даними, президент Трамп хотів запропонувати кандидату на пост міністра оборони США після відставки Джеймса Мэттиса. Втім в. о. глави Пентагону президент США призначив колишнього заступника міністра оборони Патріка Шанахана, його кандидатуру повинен схвалити Сенат.

Хізер Вілсон скептично ставилася до бажання Дональда Трампа створити Космічні сили в якості незалежного військового відомства і є переконаним прихильником участі США в НАТО. Крім того, вона неодноразово висловлювалася за переорієнтацію американської армії на потенційне військове протистояння з Китаєм і Росією.