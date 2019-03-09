У Венесуелі триває “блекаут”: в лікарнях помирають пацієнти, а жителі палять свічки і не можуть зарядити мобільні

Енергопостачання Венесуели залишається нестабільним після того, як найгірше за останні десятиліття відключення електроенергії паралізувало більшу частину країни.

Влада країни назвали причиною масштабного “блекауту” саботаж на ГЕС “Гурі” в штаті Болівар, яка є найбільшою у Венесуелі і однією з найпотужніших у світі. Чиновники заявляли, що її робота була порушена в результаті кібератаки. Національна електрична компанія заявила, що працює над відновленням подачі електрики.

На даний момент знеструмлено 22 з 23 штатів Венесуели, за деякими даними, вдалося частково відновити подачу електрики на сході Боліваріанської республіки. У другу половину п’ятниці, 8 березня, електрика повернули в деякі райони столиці Каракаса, однак, за свідченнями очевидців та місцевих ЗМІ, світло знову швидко вирубали.

З моменту початку відключень електрики багато людей не можуть зарядити мобільні телефони. Ще одна проблема – лікарні. За даними місцевих ЗМІ, з листопада 2018 року по лютий 2019 року у Венесуелі через перебої в електропостачанні померли 79 пацієнтів у лікарнях.

Перебої з електрикою нерідко виникають у Венесуелі, де економіка розвалюється через гіперінфляцію, хронічної нестачі продовольства і ліків, а також масової еміграції населення. Енергетики скаржаться, що приватні аварії пов’язані з нестачею ресурсів для виконання профілактичного обслуговування мереж та підстанцій.

Однак нинішнє відключення електроенергії вже стало найтривалішим за 20 років правління соціалістів. Лідер опозиції Хуан Гуайдо, якого більшість західних країн визнають законним президентом Венесуели, критикує уряд за нездатність забезпечити населення самим елементарним, у тому числі електрикою.

Крім проблем з енергетикою, в п’ятницю арбітражний суд Світового банку постановив, що Венесуела повинна виплатити компанії ConocoPhillips більше 8 млрд доларів за націоналізацію її нафтових активів. Венесуела може оскаржити цей вердикт.