У Підмосков’ї власник кав’ярні розстріляв відзначали 8 березня жителів

У підмосковному Шебанцево на 8 березня стався конфлікт. Власнику кафе не сподобалася поведінка святкували Жіночий день селян, він взяв карабіна і почав стрілянину. В результаті три людини в лікарні з простреленными ногами, два – з забоями голови, отримані від ударів кулаком.

У селі Шебанцево Домодєдовського району Московської області власник одного кафе відкрив стрілянину з рушниці по відзначали 8 березня жителям, повідомляє «П’ятий канал» з посиланням на прес-службу ГУ МВС по області.

Конфлікт виник між власником кафе і одним з відвідувачів. Власник установи спробував вигнати святкували з ресторану. Почалася сварка, в хід пустили карабін “Сайга”. Три людини госпіталізовані з пораненнями ніг, отриманими від куль, ще два – від забоїв голови, отриманих у бійці.

Причини інциденти зараз уточнюються. Вік потерпілих – від 19 до 31 року. Всі чоловіки.