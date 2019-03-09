Китай повільно нарощує власний видобуток нафти

Китай продовжує повільно нарощувати власний видобуток нафти, але її обсяг все ще дуже далекий від того, щоб забезпечити потреби країни в цій сировині. За даними Національної комісії з розвитку і реформи КНР, в січні виробництво підвищилася на 0,3% і склало 16,19 млн тонн.

В той же час споживання нафти в Китаї в тому ж місяці досягла майже 50 млн тонн. Всі відсутню сировини КНР імпортувала, залишаючись найбільшим покупцем «чорного золота» у світі.

Щоправда, Пекін намагається вирішити проблему за допомогою сланцевих родовищ. Нещодавно Dagang Oilfield, дочірня компанія державної China National Petroleum Corporation (CNPC), виявила величезні запаси такої нафти неподалік від міста Тяньцзінь на півночі країни. Однак про серйозне вплив цього родовища на китайську нафтовидобуток говорити поки не доводиться.

Китай, за оцінками EIA, займає третє місце в світі за технічно вилученими запасів сланцевої нафти, поступаючись тільки США і Росії. Однак, згідно з прогнозом Morgan Stanley, видобуток сланцевої нафти в КНР до 2025 року може скласти всього лише 100 -200 тис барелів на добу.

Інша справа – сланцевий газ. Тут Китай дійсно досяг певних результатів. Китайські вчені заявляють, що ними нібито розроблений революційний спосіб видобутку сланцевого газу, який, як вони вважають, допоможе вирішити проблеми, пов’язані з китайськими сланцевими родовищами, яких в Піднебесній більше ніж достатньо.

Причому китайці запевняють, що розроблений ними новий спосіб виробництва, над якими билися кращі уми ціле десятиліття, будуть випробуваний вже нинішньої весни. Якщо нова технологія себе виправдає, то світової газової індустрії дійсно варто чекати кардинальних змін.

Сьогодні на території Китаю в провінції Сичуань розвідані найбільш великі запаси у світі сланцевого газу — це приблизно 31,6 трлн кубометрів. Проте є кілька «але». Справа в тому, що проблема Китаю полягає в тому, що він поки що технологічно не готовий видобувати так необхідний їй газ, потреба в якому в країні щорічно, в середньому, збільшується на 13%.

Звичайно, КНР намагалася використовувати західні технології, щоб підняти своє «блакитне золото» з глибини 3,5 тис. метрів, але, на жаль, гідророзрив пласта, широко застосовуваний у США, в даному випадку не підходить, оскільки надто вже глибоко залягає викопне паливо.

Підняття газу з такої глибини вимагатиме створити тиск рідини близько 100 мегапаскалей. Для порівняння: приблизно такий же тиск на дні найглибшої на нашій планеті Маріанської западини. В світі ще не створений насос, здатний подавати воду під таким тиском. Не створена і труба, яка в змозі працювати при подібній навантаженні.

Тим не менш, Китай в останні роки активно проводив дослідження в цій області — займався геологорозвідкою і бурінням свердловин. В даний час сланцева газовидобуток в Китаї йде на родовищі Фулін. Планувалося, що вона буде щорічно збільшуватися чи не в геометричній прогресії, але на практиці, котрий рік поспіль, тут видобувається не більше 6 млрд кубометрів.

Поки в китайській компанії Sinopec, що займається розробкою, лише скрушно розводить руками. Китай як і раніше залишається найбільшим світовим імпортером СПГ: так, в 2018 році обсяг ввезення збільшився більш ніж на третину – до 90,39 млн тонн, а до 2020 року цей показник може зрости до 140 млрд кубометрів.