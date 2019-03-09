«Ну ще б він знав її, стільки бухати якщо»: Медведєв оконфузився з «повітряної» вісімкою

З прем’єр-міністром Росії Дмитром Медведєвим трапився черговий конфуз — під час привітання жінок з 8 Березня він спробував намалювати в повітрі цифру 8, однак вийшло щось незрозуміле.
Своє відеопривітання Медведєв записав на борту урядового літака Іл-96 під час повернення з робочої поїздки.
Так, говорячи про жіночому святі, російський прем’єр зазначив, що цифра 8 нагадує знак нескінченності.
«Я хотів би, щоб гарний настрій, турбота близьких тривали для вас не тільки 8 Березня, а нескінченно, тобто постійно», — сказав він.
Користувачів соцмереж повеселило привітання Медведєва, і вони почали жартувати над його «вісімкою».
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