Повінь – зміна системи

Menu
Close

«Ну ще б він знав її, стільки бухати якщо»: Медведєв оконфузився з «повітряної» вісімкою

09.03.2019

«Ну еще бы он знал ее, столько бухать если»: Медведев оконфузился с «воздушной» восьмеркой

З прем’єр-міністром Росії Дмитром Медведєвим трапився черговий конфуз — під час привітання жінок з 8 Березня він спробував намалювати в повітрі цифру 8, однак вийшло щось незрозуміле.

Своє відеопривітання Медведєв записав на борту урядового літака Іл-96 під час повернення з робочої поїздки.

Так, говорячи про жіночому святі, російський прем’єр зазначив, що цифра 8 нагадує знак нескінченності.

«Я хотів би, щоб гарний настрій, турбота близьких тривали для вас не тільки 8 Березня, а нескінченно, тобто постійно», — сказав він.

Користувачів соцмереж повеселило привітання Медведєва, і вони почали жартувати над його «вісімкою».

«Ну еще бы он знал ее, столько бухать если»: Медведев оконфузился с «воздушной» восьмеркой«Ну еще бы он знал ее, столько бухать если»: Медведев оконфузился с «воздушной» восьмеркой

«Ну еще бы он знал ее, столько бухать если»: Медведев оконфузился с «воздушной» восьмеркой

«Ну еще бы он знал ее, столько бухать если»: Медведев оконфузился с «воздушной» восьмеркой

«Ну еще бы он знал ее, столько бухать если»: Медведев оконфузился с «воздушной» восьмеркой

Читайте також:   Бутусов: Спроба говорити не про способи захисту Батьківщини, а про світ – це позиція слабких і безвольних політиків
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *