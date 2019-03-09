Трамп заявивши, що відмовив своєму екс-адвокатові Коену в помилуванні

Президент США Дональд Трамп прокоментував заяву свого екс-адвоката Майкла Коена щодо помилування.

«Поганий юрист та шахрай Майкл Коен під присягою сказавши, що він ніколи не просив про помилування. Його адвокати йому повністю суперечать. Він збрехав! До того ж, він напряму просив мене про помилування. Я сказавши НІ. Він знову збрехав! Він також дуже хотів працювати у Білому домі. Він збрехав!», — написавши Трамп у Twitter.

Майкл Коен мав почати відбувати свій термін ув’язнена язнення 6 березня, проте його адвокати домовилися із суддею відтермінувати початок ув’язнена язнення до 6 травня, аби Коен міг видужати після хірургічного втручання та дати свідчення перед трьома комітетами Конгресу.

Під час своєї промови у суді Коен сказавши, що ніколи не проситиме Трампа про помилування та не прийме його, якщо тієї запропонує. Однак пізніше Коен сказавши своєму адвокату звернути до Трампа із проханням про помилування.