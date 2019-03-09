Таджицькі трудові мігранти замість Росії їдуть до Туреччини

В коридорі сьомого поверху розташованої в Стамбулі готелі Hotel Malkoc час від часу з-за дверей одного з номерів лунають звуки виконуваних перською мовою пісень. Саме це підказало побував тут недавно репортеру Eurasianet.org гість, проживає в цьому номері протягом тривалого часу, родом з Таджикистану. Тахмина Хотамова – представниця зростаючої армії таджицьких громадян, які вирішили поїхати працювати в Туреччину замість звичної Росії.

Росія – країна, де приїжджі займаються деморализующе важкою працею, де посилюються міграційні закони, а поліція систематично третирує іноземних трудових мігрантів, вимагання у них хабара. Щорічно тисячі таджиків депортують звідти без права на повернення. У Туреччині влади дотримуються більш ліберального підходу.

Хотамова переїхала в Стамбул три роки тому. Вона живе в готелі Hotel Malkoc, бо коштує вона недорого – зламаний ліфт як не можна краще ілюструє сказане – та розташована в самому серці жвавого торгового району Стамбула – Лалелі.

Живе вона в спартанських умовах. У маленькому номері насилу розміщуються всі її речі. Туалетний столик наполовину заповнений косметикою та парфумерією.

З кінця 1990-х до 2015 року Хотамова жила в Душанбе, займаючись продажем ювелірних виробів.

«Я займаюся торгівлею з самого дитинства. Раніше ми працювали разом з мамою, потім я почала свій бізнес. Повіривши в свої сили, я взяла кредит в банку на суму 100 000 доларів», – розповідає вона.

На ці гроші вона купила золоті прикраси за 32 долари за грам. Але тут сталося нещастя. Її мати важко захворіла і через місяць померла.

«Я не могла працювати. Я віддала своє золото іншим людям на реалізацію. Але вони обдурили і кинули мене. Один поїхав в Росію, інший втік від мене. До того ж, [в 2015 році] стався фінансова криза. Банки зажадали повернути гроші, але мені нічого було повертати», – сказала вона.

Банк заявив, що йому доведеться конфіскувати будинок, в якому Хотамова жила зі своїми сімома дітьми. Вона була змушена продати свої прикраси за 26 доларів за грам, завдяки чому їй вдалося, принаймні, повернути частину грошей і домовитися про продовження свого кредитного договору. Після цього вона переїхала в Туреччину, де має намір залишатися хоча б до тих пір, поки не зможе виплатити борги.

«Тут я займаюся тим же, чим займалася раніше – продаю золоті прикраси в магазині. І якщо надходить замовлення на золото з Таджикистану, будь то велика партія або для особистого користування, я відправляю його туди», – сказала Хотамова.

В якості додаткового заробітку Хотамова допомагає таджицьким човникам, які везуть додому на продаж товари. Чим більше одягу вони утрамбуют в обмотані стрічкою тюки, тим більше грошей вони запрацюють. Набивши руку в цій справі, Хотамова вміло упаковує товари співвітчизників за певну плату.

«Сьогодні ввечері є рейс в Душанбе. Ми повинні відправити товар, тому трохи поспішаємо», – сказала Хотамова. За її оцінками, щотижня вона особисто надає цю послугу близько 70 човникам.

«Вони купують дешеві товари для таджиків, яким не потрібні дорогі речі. Вони просто не можуть собі їх дозволити. Всі якісні товари відправляються в Європу і арабські країни», – сказала вона.

В Стамбул стікаються також ті, хто був депортований з Росії. В районі Аксарай проживає велика громада таджиків, які заробляють собі на життя перевезенням, прибиранням вулиць та роботою на текстильних фабриках. Жінки в основному влаштовуються на роботу в якості домробітниць і продавців.

Так як багато приїжджі працюють неофіційно, про кількість таджиків в Туреччині можна тільки припускати.

Особливу привабливість Стамбулу надає воістину вавілонське змішання народів і мов. Тому на появу таджиків особливої уваги не звертають.

Але вони не мають ілюзій з приводу труднощів.

«Якщо порівнювати Туреччину з Росією, то це як небо і земля. Відсутні постійні перевірки, люди добріші. Але навіть тут важко працювати на законних підставах. Я не зміг оформити свої документи, – сказав Eurasianet.org один таджик, який був депортований з Росії і відмовився назвати своє ім’я. – Крім того, якщо росіяни часом соромляться займатися некваліфікованою працею, то у турків немає з цим проблем, тому конкуренція за таку роботу велика».

Нестабільність турецької економіки також чревата наслідками. Середня зарплата – близько 1500 турецьких лір. На початку 2018 року це становило приблизно 500 доларів США, але в результаті девальвації ліри ця сума скоротилася до 280 доларів США. Багато з тих, кому допомагають приїхати з Таджикистану, не можуть дозволити собі зняти житло і сплять в тих же майстерень, в яких проводять весь день.

Певні навички можуть допомогти забезпечити кращі умови роботи. 33-річна Дилафруз Рахматова переїхала в Туреччину рік тому після того, як їй запропонували 900 доларів США в місяць за роботу в ювелірному магазині.

«Я з дитинства торгую золотом. Мої батьки займалися цим бізнесом, і я ним займаюся протягом останніх восьми років», – сказала Рахматова.

Крім того, за словами Рахматовой, вона поки не відчула необхідність глибоко вивчати турецьку мову, оскільки більшість людей, з якими вона має справу, це таджики або російськомовні громадяни колишніх радянських республік, таких як Узбекистан і Казахстан.

Для нього не склало труднощів вибрати між Росією і Туреччиною.

«У Росії не пропонують хороших зарплат. Дозвіл на роботу коштує дуже дорого, тому навіть зі знанням мови працювати там не стоїть», – сказала Рахматова.

Ахмаджон Мухсинзода, менеджер вантажної компанії Sugdian Tour, який живе в Стамбулі останні три роки, сказав, що число прибувають до Туреччини таджиків зростає.

«Росія депортує людей за незначні правові порушення, посилює міграційне законодавство, а також збільшує вартість дозволів на роботу. У Туреччині всього цього немає», – сказав він.

У вантажний компанії Sugdian Tour, якою управляє Ахмаджон Мухсинзода, крім нього працюють ще чотири вихідця з Таджикистану.

У Таджикистані Мухсинзода володів меблевої майстерні, в якій працювали 12 осіб. Фінансова криза 2015 року призвів до падіння доходів. А податкові інспектори почали вимагати не тільки грошей, але і передоплати.

«Доходи не покривали витрат, тому я був змушений закрити майстерню. Більшість [моїх працівників] виїхали працювати в Росію, інші знайшли роботу в інших майстернях. Мені запропонували роботу в Стамбулі, куди я і переїхав разом з родиною», – сказав Мухсинзода.

У його компанії зараз працюють чотири таджика.

«Якщо у вас всі документи в порядку, тут вас особливо не будуть дошкуляти. Крім того, люди, які відкривають тут компанії, отримують податкові пільги на пару років», – сказав він.

Замислюючись про своє майбутнє, Хотамова не впевнена, чи хоче вона коли-небудь повернутися в Таджикистан. Хоча спочатку вона планувала погасити свої борги і відправитися додому.

«Але тепер я думаю: «Що мене там чекає?». Якщо я повернуся і відкрию бізнес в Таджикистані, чи впораюся я з усіма податками? – сказала вона. – І мені потрібно подбати про дітей. Моя старша дочка вийде заміж. А маленьких теж потрібно поставити на ноги».