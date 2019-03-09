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У США нафтова компанія виставила Венесуелі рахунок на 8 мільярдів

09.03.2019

В США нефтяная компания выставила Венесуэле счет на 8 миллиардовКаракас має право оскаржити рішення

Венесуела повинна виплатити компенсацію американської нафтової компанії ConocoPhillips в розмірі більше 8 млрд доларів за привласнення у 2007 році низки її активів.

Міжнародний центр по врегулюванню інвестиційних спорів, який відноситься до групи організацій Світового банку, зобов’язав Венесуели виплатити 8 млрд доларів компенсації компанії ConocoPhillips, чиї активи були незаконно націоналізовані в 2007 році.

Відзначається, що Каракас має право подати апеляцію на дане рішення.

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