В Україні подорожчає хліб

Хлібобулочні вироби виростуть в ціні на 2-2,5%. Таку думку висловив директор української Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко в коментарі журналісту УНН.

“Хлібобулочні вироби точно будуть зростати в ціні на 2-2,5%. Це обумовлено тим, що люди більше будуть зараз купувати хліб, особливо пенсіонери, які не могли собі дозволити це в попередні роки”, – сказав Дорошенко.

За його словами, останні п’ять років падало виробництво хліба, у відповідності з падінням купівельної спроможності пенсіонерів.

“Тому зараз (пенсіонерів підвищення пенсій – ред.) отримають гроші і будуть купувати хліб у достатній. Це і підніме ціни вгору”, – розповів Дорошенко.