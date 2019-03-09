Ахметов придбав в “Укрзалізниці” металобрухту на 118 млн гривень

На початку лютого ця ж компанія погодила придбання металургійного заводу в Кривому Розі.

Компанія “Метінвест-ресурс”, що входить в групу компаній Ріната Ахметова “Метінвест”, придбала на аукціоні УЗ 161 тис тонн рейкового брухту.

Компанія Ахметова запропонувала найвищу ціну – 119,4 млн гривень, тоді як початкова ціна металобрухту становила 118,2 млн гривень.

Крім “Метінвесту” в торгах брала участь компанія “Оптимал-трейд”.

Видання зазначає, що на початку лютого “Метінвест” погодила придбання криворізького металургійного заводу “Юність”.

“Метінвест” – вертикально-інтегрована група з видобувних і металургійних підприємств, розташованих переважно в Донецькій, Луганській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Основними акціонерами компанії є група СКМ Ріната Ахметова і ” Смарт-холдинг Вадима Новинського.