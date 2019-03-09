У Венесуелі за масового блекаут загинули десятки людей

Практично вся територія Венесуели залишилася знеструмленій 8 березня з-за неполадок на найбільшій гес “Гурі”.

— ✰✰νzℓαиωαяяισя✰✰ (@VzlanWarrior) 8 березня 2019 р.

Відключення енергії зафіксовано у 22 з 23 штатів, а також в Каракасі. У соцмережах багато пишуть, що на вулицях перебуває хаос, люди чекають, поки відновиться подача. На дорогах утворився колапс, адже не працюють світлофори, а в автобуси люди стикаються пачками.

19 листопада по 9 лютого у Венесуелі померли 79 пацієнтів у лікарнях.

— Agence France-Presse (@AFPespanol) 8 березня 2019 р.

“Це напад на уряд, це напад на людей, і є спільноти, які менш ніж за 15 хвилин вже вийшли, щоб протестувати і закрити вулиці. Це було заздалегідь заплановане”, – сказав він.

За даними влади, причиною інциденту став “саботаж на ГЕС”. У мережі з’явилася інформація, що ведеться відновлювальна робота, деякі райони отримали електрика.

“Венесуела знає, що світ з’явиться з закінченням узурпації”, – зазначив він.

А сам лідер Венесуели у своєму Twitter, тим часом, звинуватив у відключеннях “американський імперіалізм”. Зате в мережі вже жартують, що Мадуро переміг електрика.

Держсекретар США Майк Помпео відповів, що ця ситуація є прямим результатом некомпетентності Мадуро.