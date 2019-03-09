У Празі п’яний обстріляв ресторан

Чоловік відкрив вогонь з дробовика по вікнах ресторану.



У Празі відбулася ще одна стрілянина, в результаті якої троє людей отримали поранення.

Як повідомив журналістам представник служби швидкої медичної допомоги чеської столиці Ондржей Франэк, стрілянина сталася в ніч на суботу, 9 березня, поблизу одного з ресторанів в 10-му празькому районі.

“Що знаходиться в алкогольному сп’янінні чоловік відкрив вогонь з дробовика. Він вистрілив у вікно ресторану, в результаті чого поранення отримали три людини”, – розповів чиновник.

Нападник затриманий поліцією. Злочин, згідно Ондржея Франэку, було скоєно на побутовому грунті.