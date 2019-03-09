В Японії катер зіткнувся з китом: 90 постраждалих

З’явилася 15-сантиметрова тріщина.



В Японії катер на підводних крилах зіткнувся, як передбачається, з китом, постраждали майже 90 осіб.

Катер «Гинга» вийшов з порту Ніїгата і прямував до острова Садо. На борту перебували 121 пасажир і чотири члени екіпажу. Зіткнення сталося близько 12:15 за місцевим часом. Як повідомила служба безпеки на морі, біля катера в хвостовій частині з’явилася 15-сантиметрова тріщина, пошкоджені підводні крила.

Стан п’яти постраждалих оцінюється як важкий.

Катер курсує між Ниигатой і Садо. Він здатний розвивати швидкість до 80 кілометрів на годину, за що його іноді називають «водяним літаком». На ньому може розміститися до 250 пасажирів.