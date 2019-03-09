Комітет Конгресу США схвалив резолюцію про санкції проти причетних до вбивства Нємцова

Документ не має юридичної сили і носить рекомендаційний характер.

Комітет у закордонних справах Палати представників Конгресу США в четвер одноголосно схвалив резолюцію із закликом до нинішньої вашингтонської адміністрації з’ясувати обставини вбивства російського політика Бориса Нємцова і ввести санкції проти тих, хто причетний до цього злочину. Про це повідомила прес-служба комітету.

Дана резолюція була прийнята конгресменами разом з низкою інших документів. “За одноголосним рішенням ініціативи були спрямовані з внесеними в них поправками [на розгляд] Палаті представників [повного складу]”, – відзначили в прес-службі.

В кінці лютого ця резолюція була внесена одразу в обидві палати Конгресу. Автором документа в Палаті представників виступив конгресмен-демократ Еліот Енгел (від штату Нью – Йорк), а автором сенатської версії – сенатор-республіканець Марко Рубіо (від штату Флоріда). Зазначається, що документ був представлений з нагоди четвертої річниці загибелі російського політика.

У тексті законодавці виступають із засудженням російських властей, які, за їх версією, приховали обставини гучного вбивства. При цьому члени Конгресу закликали уряд США “під час будь-яких контактів з урядом Російської Федерації піднімати питання вбивства Нємцова і підкреслювати необхідність залучення замовників і виконавців до відповідальності”.

Крім цього, сенатори і конгресмени закликають уряд Росії “провести незалежне міжнародне розслідування вбивства Бориса Нємцова за сприяння ОБСЄ і Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ)”, а також закликають “держсекретаря і міністра фінансів [США] використовувати свої повноваження в межах Акту Магнітського і Глобального акту Магнітського для введення санкцій проти осіб, які будуть визначені як причетні до вбивства Бориса Нємцова”. Також законодавці хочуть доручити держсекретареві та директору Національної розвідки США підготувати доповідь, який би містив докладні обставини вбивства.

Резолюції Палати представників і Сенату, які приймаються окремо в кожній палаті Конгресу, не мають юридичної сили і носять рекомендаційний характер. Таким чином законодавці висловлюють свою позицію з того чи іншого питання, а виконавча гілка влади в праві ігнорувати такого роду документи.

Співголова партії “Парнас” Борис Нємцов був застрелений в центрі Москви 27 лютого 2015 року. Московський окружний військовий суд 13 липня 2017 року на підставі обвинувального вердикту присяжних засудив виконавців злочину Заура Дадаєва, братів Анзора і Шадіда Губашевых, Темирлана Эскерханова і Хамзата Бахаева до позбавлення волі на терміни від 11 до 20 років у колонії суворого режиму.