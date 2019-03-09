Зарплати приємно порадують українців: потрібно «тримати карман ширше»

Середній рівень зарплати в Україні може підвищитися до 12 тисяч гривень на місяць. Про це стало відомо після заяви віце-прем’єр-міністра Павла Розенко.

За словами міністра, в 2019 році показник зростання зарплати на 15-20% є цілком реальною та досяжною метою. Навіть з урахуванням інфляції в районі 8-9%, загальний рівень доходів громадян збільшиться. Якщо прогноз виправдається, зарплати українців піднімуться на 10-11%.

Крім цього, Розенко розповів, що за три роки мінімальна зарплата в Україні зросла з 53 доларів США до 152 дол. Це не межа можливого, так як є економічні передумови для подальшого зростання.

Однак, варто нагадати, що в Україні залишається близько 20% сімей, які залишаються на межі бідності і не можуть дозволити собі нічого, крім оплати комунальних послуг та придбання продуктів харчування.

Раніше повідомлялося, що ціни на продукти в Україні готують черговий стрибок, вибірково подорожчають м’ясо та крупи.

Нацбанк дав обнадійливий прогноз інфляції на 2019 рік. Та запевняють, нібито за рік 10,1% вона може зменшитися до 6,3%.

На жаль, це ніяк не позначиться на цінах на продукти, що і в наступному році продовжать зростати. Споживчий кошик постраждає і ще від одного фактора. Як зазначив генеральний директор Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко, в наступному році споживча інфляція буде вище базової інфляції в державі. Але вплинуть на це не тільки ціни на продукти харчування, як це було останні чотири роки.

«В 2019-му «двигуном» інфляції будуть комунальні послуги та енергоресурси. Тому що продукти фактично вичерпали свій потенціал зростання: ціни на багато товарів досягли європейських. А значить, найближчим часом ми будемо бачити все більше імпортних продуктів харчування на наших прилавках, так як вони вже можуть конкурувати з українськими товарами не тільки за якістю, але і за ціною», — зазначив експерт.

Так, у наступному році очікується помірне зростання цін на м’ясо, але він буде вибірковим. Наприклад, помітно подорожчає свиняча вирізка, при цьому вартість м’яса з кісткою підніметься набагато менше.