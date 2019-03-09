Уряд Фінляндії вирішило піти у відставку із-за невдалої реформи охорони здоров’я і соціального забезпечення

Уряд Фінляндії йде у відставку із-за провалу і відмови в проведенні реформи охорони здоров’я і соціального забезпечення.

— TPKanslia (@TPKanslia) 8 березня 2019 р.

Уряд Сипиля провело непопулярну реформу, спрямовану на підвищення продуктивності праці, змушуючи працівників працювати більше за ту ж плату, а після вирішило розглянути питання охорони здоров’я.

Реформу кілька разів намагалися схвалити, але кожен раз виникали проблеми з конституційними правами. Також уряд піддавалося критиці з-за недієздатності реформи в будинках престарілих.