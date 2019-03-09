У Венесуелі розпочали відновлювати електропостачання

Знеструмлено 80% території країни.



Енергопостачання деяких районів Каракаса відновлено в суботу, проте значна частина міста продовжує залишатися без світла.

Відсутнє енергопостачання і в інших регіонах країни. Раніше повідомлялося, що із-за проблем на найбільшому у Венесуелі ГЕС “Гурі” знеструмлено 80% території країни.

Найбільш складна ситуація спостерігається в лікарнях, де через відсутність електрики відключені системи підтримки життів людей. У деяких лікувальних установах персон змушений використовувати ручні або механічні пристосування.

Раніше міністр інформації країни Хорхе Родрігес заявив, що причиною масштабного відключення електроенергії стала кібератака, спрямована на автоматичну систему контролю цієї ГЕС. При цьому він висловив думку, що ця атака була проведена з території США.

Х. Родрігес пообіцяв, що в найближчі дні Каракас передасть в міжнародні організації докази причетності США до кібератаки.