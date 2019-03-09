У Британії припиняють продаж кухонних ножів

У Британії підвищилася частота злочинів.



У Великобританії на тлі зростання нападів з ножами почали згортати продаж окремих кухонних ножів. Першою компанією, яка оголосила про припинення продажу наборів з однієї ножа, стала мережа супермаркетів Asda.

У Британії підвищилася частота злочинів з використанням ножів і зросла смертність в результаті цих злочинів. Також все більше підлітків стають учасниками цих нападів.

“Ми знаємо, що окремі ножі є найбільш поширеним типом ножа, який викрадають, тому ми вирішили прибрати ці речі з наших магазинів”, – заявили в Asda.

Також варто відзначити, що в Британії продавати ножі особам, які не досягли 18 років, незаконно.