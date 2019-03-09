Проректора Одеського політеху вважають причетним до розтрати грошей при капремонті

Правоохоронці розслідують справу про привласнення і розтрату майна Одеського національного політехнічного університету одним із проректорів.

Про це стало відомо з матеріалів кримінального провадження за ч. 1 ст. 191 КК.

На початку серпня 2018 року в поліцію надійшла заява від начальника Південного офісу Госаудитслужбы, в якій він просить вжити заходів по відношенню до проректора Одеського національного політехнічного університету. Повідомляється, що проректор в період з 01 липня 2015 по 31 березня 2018 року привласнив та розтратив майно установи. Сума матеріального збитку склала 207,62 тис. гривень.

Госаудитслужба провела ревізію фінансово-господарської діяльності ОНПУ. Згідно з даними бухгалтерського обліку, обсяг виконаних робіт з поточного ремонту об’єктів Вузу обійшовся в 2,07 млн гривень. Роботи виконувалися такими компаніями як: «БМУ – 533» (957,27 тис. гривень), «Факел» (428,9 тис. гривень), «СЕП «ЕНЕРГО-КОМ » (389,3 тис. гривень), «Енергосервісна компанія СВС» (173,36 тис. гривень), «Південь-Ремпроект» (117,998 тис. гривень).

Виконані роботи оплачені університетом в сумі 2,067 млн гривень зі спецфонду, за рахунок коштів, одержаних в якості плати за навчання в закладі.

Крім того, згідно з бухгалтерського обліку університету, в закладі були виконані та оплачені роботи по капітальному ремонту на загальну суму 151,15 тис. гривень.

Роботи з поточного ремонту на об’єктах Внз виконувалися підрядними організаціями на основі договорів підряду, укладених між проректором Одеського національного політехнічного університету (ОНПУ) та керівниками підрядних організацій.

В ході ревізії, з метою визначення відповідності обсягів робіт головним інженером ОНПУ, начальником експлуатаційно-технічного відділу та відповідальними особами підрядних організацій, у присутності головного аудитора Південного офісу Госаудитслужбы були проведені вибіркові контрольні обміри фактично виконаних обсягів робіт порівняно з обсягами, які відображені в актах.

В ході перевірки було встановлено необґрунтоване завищення вартості виконаних робіт на загальну суму 51,809 тис. гривень, що призвело до зайвої оплати Університетом робіт компаній «СЕП «ЕНЕРГО-КОМ» (керівник і засновник Анатолій Едалов), фірми «Енергосервісна компанія СВС» (керівник і засновник Сергій Сливка) і фірми «БМУ – 533» (керівник і засновник Олександр Шор).

Суд дозволив провести судово-економічної експертизи по справі щодо ремонтних робіт, проведених всіма компаніями.