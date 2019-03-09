Рейтинг Путіна обрушився до нового історичного мінімуму

Рейтинг довіри президенту Росії Путіну знизився до нового історичного мінімуму і склав 32 відсотки.

У лютому на тлі зниження рейтингу довіри до Путіна, газета повідомляла з посиланням на джерела, що послання Федеральним зборам хотіли провести в березні і приурочити до п’ятиріччя анексії Криму до Росії, проте пізніше виступ вирішили перенести. За словами одного з джерел видання, це могло бути пов’язано з бажанням зупинити падіння рейтингів».

«Люди втомилися від ракет», — цитував канал одного з своїх джерел.

У січні ВЦВГД вже фіксував історичне зниження рейтингу довіри президенту Путіну: тоді він опустився до 32,8 відсотка. Опитування іншого агентства – фонду «Громадська думка», опублікований в січні, показав, що дії влади в останній місяць викликали «невдоволення чи обурення» у 54 відсотків росіян.

Це відбувається на тлі збільшення податку на додану вартість, повышенияпенсионного віку та падіння реальних доходів населення. У червні президент дав інтерв’ю австрійському телеканалу ORF, в якому, зокрема, заявив, що в Росії потрібні люди з позитивною порядком денним, які «знають, а не просто позначають проблеми, яких у нас достатньо».