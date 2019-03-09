Під Ригою відкрився штаб багатонаціональної дивізії «Північ»

Данія, Латвія і Естонія відкривають у Адажи під Ригою місце для розміщення спільного підрозділу

У п’ятницю, 8 березня в Адажи відкрита штаб-квартира багатонаціонального підрозділу «Північ» (Headquarters Multinational North Division). Крім Данії, Латвії та Естонії в ініціативі беруть участь також Великобританія, Канада і Литва. Найближча можливість розглянути внесення штаб-квартири в Адажи в структуру НАТО випаде на засіданні міністрів оборони країн-членів альянсу, який пройде в червні. Якщо на ньому буде прийнято позитивне рішення, то штаб-квартира зможе отримувати фінансування з бюджету НАТО. Крім того, сили НАТО зможуть використовувати її для проведення своїх операцій.

На даний момент командування силами НАТО в Польщі, Словаччині, Угорщині і трьох країнах Балтії здійснює штаб-квартира багатонаціонального корпусу в Щецині. Їй підпорядкована ще одна штаб-квартира на території Польщі — багатонаціонального підрозділу «Північно-Схід» в Ельблонзі.

Вона, зокрема, координує підготовку чотирьох батальйонів НАТО, розміщених на ротаційній основі на східному фланзі альянсу. Якщо міністри оборони вирішать включити нову штабну одиницю в Адажи в структуру НАТО, то вона буде підкорятися командуванню в Щецині і стане виконувати роль, аналогічну штаб-квартирі в Ельблонзі, але на території Балтії.