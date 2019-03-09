В Алжирі студентам дали канікули, щоб завершити протести

Це може знизити хвилю протестів



В Алжирі в суботу, 9 березня, влада видала розпорядження про якнайшвидшому початку весняних університетських канікул у спробах послабити на два тижні хвилю студентських протестів проти президента Абдельазіза Бутефліки.

Повідомляється, що Міністерств вищої освіти Алжиру оголосило, що весняні канікули в країні перенесені на 10 днів раніше і повинні початися вже в цю неділю, замість 20 березня.

Таке рішення було викликане вчорашніми акціями протесту, які переросли у сутички з правоохоронцями.