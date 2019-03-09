Повінь – зміна системи

Menu
Close

В Алжирі студентам дали канікули, щоб завершити протести

09.03.2019

В Алжире студентам дали каникулы, чтобы завершить протестыЦе може знизити хвилю протестів

В Алжирі в суботу, 9 березня, влада видала розпорядження про якнайшвидшому початку весняних університетських канікул у спробах послабити на два тижні хвилю студентських протестів проти президента Абдельазіза Бутефліки.

Повідомляється, що Міністерств вищої освіти Алжиру оголосило, що весняні канікули в країні перенесені на 10 днів раніше і повинні початися вже в цю неділю, замість 20 березня.

Таке рішення було викликане вчорашніми акціями протесту, які переросли у сутички з правоохоронцями.

Читайте також:   Президент ПАР пояснив провал своєї партії на місцевих виборах чаклунством
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *