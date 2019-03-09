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Греція розширить критерії надання виду на проживання

09.03.2019

Греция расширит критерии предоставления вида на жительствоПроект стосується країн, що не входять до складу ЄС.

Греція планує розширити критерії надання виду на проживання, або так званих “золотих віз”, громадянам країн, що не є членами Європейського Союзу. Відповідний законопроект подав до парламенту Міністерство економіки.

Законопроект передбачає видачу посвідчень для громадян третіх країн (та їх сімей), які інвестують мінімум 400 000 євро у грецькі цінні папери і компанії, з метою збільшення прямих іноземних інвестицій.

За новими правилами для “золотий візи” досить буде депозиту в грецькому банку на таку суму, принаймні, щонайменше на 12 місяців з фіксованим продовженням. Аналогічно, інвестиції на таку ж суму в інвестиційну компанію з нерухомості також будуть підставою для отримання документа.

Зараз вигляд можна отримати за інвестицію в 250 000 євро в місцеву нерухомість.

Нові критерії включають інвестиції мінімум 400 000 євро на державні облігації тривалістю не менше трьох років через банк, заснований в Греції, або інвестиції мінімум 400 000 євро в взаємний фонд, створений в Греції або за кордоном для інвестування.

Іноземці також можуть отримати дозвіл з інвестиціями в 800 000 євро в акції або корпоративні облігації на грецьких ринках капіталу.

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