США пригрозили Туреччини «серйозними наслідками» через комплексів С-400

Закупівля Туреччиною російських зенітних ракетних комплексів С-400 призведе до «серйозних наслідків». Про це агентству ТАСС заявив офіційний представник Пентагону Ерік Пэхон.

Він зазначив, що Вашингтон розуміє прагнення Туреччини поліпшити свою систему протиповітряної оборони, однак придбання С-400 накладе обмеження для співпраці Анкари з США і НАТО.

8 березня прес-секретар Міноборони США Чарльз Саммерс заявив, що покупка Анкарою C-400 заблокує постачання американських винищувачів F-35 і зенітних комплексів Patriot. 2 березня неназваний американський чиновник, знайомий з ходом переговорів, повідомило агентству Bloomberg, що Вашингтон запропонував Туреччині більш вигідні умови за цінами на свої комплекси ПРО Patriot і по спільному виробництву, ніж Москва. Проте в Анкарі продовжують шукати привід піти від угоди.

У той же день глава військового відомства Туреччини Хулуси Акар підтвердив, що розгортання C-400 розпочнеться в жовтні цього року. Він зазначив, що закупівля саме російських комплексів була не питанням переваги, а насущним вимогою національної безпеки. «Туреччина зобов’язана захистити 82 мільйони своїх громадян», — сказав військовий.

Угода про постачання Анкарі чотирьох дивізіонів С-400 було досягнуто у вересні 2017 року. Вартість контракту становить 2,5 мільярда доларів, але половину цієї суми покриє російський кредит.