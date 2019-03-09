У Парижі тривають протести “жовтих жилетах”: багато затриманих

Учасники акції називають цей день протестів вирішальним.

У суботу, 9 березня, на вулиці Парижа знову вийшли тисячі “жовтих жилетів”. В ході заворушень поліція затримала близько десятка протестувальників.

Повідомляється, що кілька тисяч “жовтих жилетах” перекрили головну авеню столиці. На Єлисейських полях відбулися бійки і поліція почала затримувати людей. Серед затриманих і один з головних учасників руху, з псевдонімом Рамуз.

Сьогоднішнє рух “жовті жилети” проводять під гаслом “Ми не будемо рухатися” і планують навіть вночі сидіти перед Ейфелевою вежею.

Крім того, учасники акції називають цей день протестів вирішальним, адже вже через тиждень закінчуються національні дебати, під час яких французи могли висловити своє незадоволення владою. Протестувальники вимагають, щоб у Франції всі важливі рішення приймалися на референдумах.