У Франції на протести вийшли 28 тисяч людей

У Парижі поліція застосувала газ і водомети, щоб вигнати з Єлисейських полів групу в кілька десятків людей.

У суботу черговий загальнонаціональний день протесту “жовтих жилетах” у Франції підтримали лише 28,6 тисяч осіб. Це найнижчий показник за час проведення маніфестацій з 17 листопада минулого року, повідомляє ТАСС 9 березня з посиланням на дані МВС Франції.

У Парижі число маніфестантів склала 3 тисячі осіб, з них були затримані 19.

В цілому 17-й день протесту пройшов відносно спокійно. Газ і водомети були використані в Парижі лише під кінець маніфестацій з метою вигнати з Єлисейських полів групу в кілька десятків хуліганів. В даний час вони оточені великими силами поліції.

До цього велика частина з цієї групи маніфестантів були випущені правоохоронцями з головної вулиці Парижа – але після ретельного обшуку і перевірки документів.

У провінції невеликі сутички з поліцією відбулися в місті Ним. Багатогодинні бої поліції з маніфестантами пройшли в районному центрі Пюї-ан-Веле, де правоохоронцям у великій кількості довелося використовувати сльозогінний газ. Це місто було обрано “жовтими жилетами” з центральної та південної частини країни для проведення загальної маніфестації представників кількох департаментів і регіонів.

Нагадаємо, минулої суботи у Франції налічувалося 39 тисяч учасників мітингів і маніфестацій, а в Парижі – 4 тисячі. Тоді було затримано 50 маніфестантів.

Раніше у відповідь на вимоги протестного руху уряд Франції пішов на поступки, прийнявши рішення щодо поліпшення соціально-економічної ситуації населення.

Також повідомлялося, що рейтинг президента Франції Еммануеля Макрона виріс вперше з початку акцій “жовтих жилетів”.