Блекаут в Венесуелі торкнувся Бразилію

У бразильському штаті Рорайма довелося активувати п’ять теплових електростанцій. Дизпаливо підвозять на автоцистернах.

Масове відключення електроенергії у Венесуелі торкнулося і бразильського штату Рорайма, енергопостачання якого наполовину забезпечує венесуельська ГЕС Гурі, на якій вийшла з ладу система автоматичного контролю. Про це повідомив Інтерфакс із посиланням на венесуельський телеканал НТН24 в суботу, 9 березня.

Зазначається, що у зв’язку з відключенням енергосистеми Венесуели в штаті Рорайма довелося активувати п’ять теплових електростанцій. У той же час вартість використання теплових електростанцій сильно вище, ніж закупівля електроенергії на венесуельської ГЕС. Для функціонування теплових електростанцій необхідно дизельне паливо, яке на об’єкти підвозять на автоцистернах.

“Поки ми не отримали жодних конкретних даних про причини відключення, енергосистема (штату) продовжує повністю залежати від теплових електростанцій”, – заявили в компанії Рорайма Энержиа.