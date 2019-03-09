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Італія працює над скасуванням санкцій проти РФ

09.03.2019

Италия работает над отменой санкций против РФІталійський прем’єр не вперше висловлюється за скасування санкцій проти РФ.

Уряд Італії працює над тим, щоб спробувати припинити міжнародні санкції проти Росії.

Про це заявив прем’єр-міністр Італії Джузеппе Конте.

Виступаючи на зовнішньополітичній конференції в Генуї, Конте сказав, що санкції, введені після анексії Криму в 2014 році, не повинні бути самоціллю.

Коли його запитали, чи хоче Італія їх скасувати, він відповів: “Ми працюємо для досягнення цієї мети”.

Італійські правлячі партії, права “Ліга” популісти “Руху 5 зірок”, називають їх неефективними і такими, що шкодять національній економіці.

Однак, досі Рим підтримував продовження обмежувальних заходів Євросоюзу.

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