У Белграді на антиурядовий мітинг протесту вийшло 10 000 чоловік

У суботу, 9 березня, в столиці Сербії Белграді знову пройшли антиурядові мітинги. У марші взяли участь близько 10 000 осіб.

“Ніякі російські, ніякі американці не добудуть для нас свободи. Ми повинні бути солідарні”, – звернулися організатори маршу до протестувальників. Мітингувальники заявили, що “країна не чує ці протести за зміну влади”.

Крім того, люди несли транспаранти з вимогами забезпечити чесні вибори. Зазначимо, що протести підтримує “Альянс за Сербію”, в який входить близько 30 політичних формувань – від лівоцентристських сил до праворадикальних.

Однак у союзі опозиціонерів ще в лютому оголосили, що будуть бойкотувати парламентські і муніципальні вибори з-за того, що в Сербії, на їхню думку, відсутні умови для вільного волевиявлення.