У Сирії смертник атакував американський патруль

Американські військові під час вибуху не постраждали.

У Сирії в місті Манбидж в результаті атаки терориста-смертника на замінованому автомобілі на американо-курдська патруль постраждали вісім людей.

За словами представника курдської формування, серед постраждалих – сім мирних жителів і один представник опозиційного альянсу “Сили демократичної Сирії”.

За інформацією телеканалу, член угрупування “Ісламська держава” атакував чотири автомобілі американських військових на дорозі між Манбиджем та містом Ель-Баб.

Представник очолюваної США коаліції по боротьбі з ИГИЛ Шон Райан повідомив, що американські військові під час вибуху не постраждали.

Нагадаємо, 9 березня війська режиму президента Сирії Башара Асада та проіранські угруповання обстріляли з артилерії населені пункти в зоні деескалації в сирійській провінції Ідліб. В результаті обстрілу ніхто не постраждав, тому що жителі району раніше покинули свої будинки.