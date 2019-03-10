Бала: Порошенко повинен піти на сакральну жертву перед першим туром виборів

Все менше часу залишається до першого туру президентських виборів і президента Порошенко все-таки доведеться йти на сакральну жертву, тому що політика – це, свого роду, шахи, а не шашки, потрібно продумувати наперед не один хід, а кілька ходів.

Для того, щоб зберегти короля, іноді навіть королевою можна пожертвувати, не кажучи вже про офіцерів. Такою думкою в ефірі одного з каналів поділився політолог Віталій Бала.

За його словами, Петро Порошенко повинен буде ініціювати зустріч зі своїм оточенням, яке загрузло у скандалах і домовитися про те, що певна частина людей повинна буде піти, але піти по-хорошому, без будь-яких образ. По-іншому просто бути не може, раз у суспільства є запит на такі радикальні рішення. На публіці президент або близькі до нього люди дадуть зрозуміти, що той чи інший одіозний персонаж більше не в команді Порошенко.

Віталій Бала вважає, що це буде несподіваний сигнал для українських громадян, які можуть бути здивовані, але приємно здивовані. Це дасть можливість спрямувати до нуля весь той негатив, який будуть намагатися опоненти направити на президента. Також цей крок дасть можливість залучити на бік президента тих громадян, які ще не визначилися зі своїм вибором.