Гладковський хоче повернутися на посаду першого заступника РНБО

Звільнений сьогодні Олег Гладковський з посади першого заступника РНБО заявив, що покинув посаду лиш на час слідства.

Про це він заявив, коментуючи акцію націоналістичних організацій перед будинком його сина. “Я написав заяву про відсторонення від посади на час слідства, а мій син повністю співпрацює з правоохоронними органами для розслідування оприлюдненої інформації. Ми просимо припинити силове тиск на нашу сім’ю і на слідство. Ми підтримуємо максимальну прозорість цієї справи для суспільства, парламентського та міжнародного контролю”, – заявив він.

Акція представників Національних дружин відбулася перед будинком сина О. Гладковського після суботнього маршу Нацдружин в центрі Києва. Як повідомлялося, команда журналістських розслідувань Bihus.Info представила 25 лютого фільм, в якому стверджується, що В. Гладковський, син першого заступника секретаря РНБО О. Гладковського, спільно з Віталієм Жуковим і Андрієм Кугою через фірми-прокладки постачали оборонним підприємствам контрабандні російські деталі або деталі з українських військових частин за завищеними в 2-4 рази цінами.

Згідно з даними журналістів, розмір розкрадань становить мінімум 250 млн грн. Автори розслідування стверджують, що до корупційних оборудок причетні О. Гладковський, який раніше був бізнес-партнером чинного президента країни Петра Порошенка, екс-керівник “Укрспецекпорту” і глава держконцерну “Укроборонпрому” Павло Букін, а також директори підприємств (зокрема Ізюмського приладобудівного заводу і КБ.їм.Морозова) та інші посадові особи держконцерну. У матеріалі також йдеться, що операції проводилися через три основні фірми-прокладки, а однією з таких фірм нібито виступав завод “Кузня на Рибальському”, на той момент належав П. Порошенко.