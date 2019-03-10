Авакова через суд хочуть зняти з посади

Сьогодні, 6 березня, в Окружний суд Києва подали позов до членів Кабміну про невідповідність міністра внутрішніх справ Арсена Авакова вимогам. Про це повідомляє прес-служба суду.

Позов направлений до прем’єр-міністра України Володимиру Гройсману та міністру внутрішніх справ Арсену Авакову про визнання їх протиправними дій та бездіяльності.

“Зокрема, позивач просить суд визнати протиправними дії міністра внутрішніх справ Арсена Авакова щодо положень ст. 7 Закону України “Про Кабінет Міністрів України”, які стосуються вимог до членів уряду. Крім того, серед вимог позову – визнати протиправною бездіяльність прем’єр-міністра щодо нездійснення контролю за діяльністю міністра внутрішніх справ, стосовно не поданням у Верховну Раду подання про звільнення міністра і зобов’язати його це зробити”, – йдеться в повідомленні суду.

На даний момент суд вирішує питання про відкриття провадження в адміністративній справі.

Зазначимо, що напередодні президентських виборів протистояння між президентом Петром Порошенком та головою МВС Арсеном Аваковим виглядає все більш очевидним. Аваков звинувачує Порошенка і його оточення в підготовці підкупу виборців за допомогою масштабної сітки” і махінації з оборонними закупівлями.

У депутатському корпусі вважають, що для обох сторін конфлікту питання стоїть вже про політичну долю і, найімовірніше, свободі, тому градус передвиборної напруженості буде тільки рости. “Останні події показали, що Тимошенко і Аваков з одного боку і оточення Порошенко з іншого увійшли в клінч. Розійтися вони вже не зможуть. Тепер поки одні не опиняться на килимі. Аваков розуміє, що Порошенко його кінчить, якщо дати йому виграти вибори, і навпаки. З будь-яким іншим кандидатом він зуміє домовитися. З Порошенком – ні. Бійка буде знатна”, – коментує співрозмовник видання в “Народному фронті”, близьке до керівництва партії.