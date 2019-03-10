Третій день блекаут у Венесуелі: з’явилися фото Каракаса без електрики

Венесуела живе в умовах тотального блекаут. У Каракасі третій день немає електрики. Вуличне освітлення зберігається тільки в районі Військового музею, де знаходиться саркофаг з тілом колишнього глави держави Уго Чавеса, також деякі готелі працюють на генераторах, щоб забезпечити електрикою постояльців.

В інших частинах міста ліхтарі на вулицях і світлофори не працюють, немає світла в будинках. Електрика не подається на водонапірні станції, тому у багатьох будинках немає води. Також порушена робота мобільного зв’язку. У суботу, 9 березня, у готелях стали пропускати на свою територію тільки тих, хто міг підтвердити проживання. Напередодні ввечері, після двох діб відсутності електроенергії, навіть у деяких готелях став періодично гаснути світло.

Жителі Каракаса шикувалися в черги в магазини, щоб запастися їжею і водою, при цьому зберігалася спокійна обстановка.

Фото: worldindicator/twitter



Відсутність електропостачання не спровокувало зіткнення з поліцією на мітингу опозиції в суботу. Можливо, труднощі виникли в умовах проблем зі зв’язком. Мітинг був менш велелюдним, він проходив на проспекті Вікторія на південь від центру міста. Раніше цей район вважався досить благополучним, але потім прийшов в занепад.

Фото: @resist43v3r/Twitter