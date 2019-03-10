Росія змінила тактику втручання у вибори через соцмережі – Bloomberg

Інтернет-тролі з РФ змінюють стратегію і готуються до втручання у вибори президента США у 2020 році. Вони поширюють політично-провокаційні повідомлення через фейкові акаунти в соціальних мережах.

Про це пише Bloomberg, посилаючись на експертів з кібербезпеки.

Агентство Інтернет-досліджень, пов’язаний з Кремлем, може бути серед тих, хто намагається обійти захист, створену компаніями, зокрема Facebook Inc. і Twitter Inc., щоб знайти і видалити фейковий контент, який хакери створили, щоб розділити американських виборців у президентській кампанії 2016 року.

“Замість того, щоб створювати контент самостійно, ми бачимо, що вони поширюють контент. Таким чином, він (контент) не обов’язково фейковий, і це дає їм можливість ховатися за когось іншого”, – сказав Джон Хультквист, директор аналітичного аналізу в FireEye Inc.

Як розповів старший дослідник загроз в Symantec Corp Кендіи Вуест, інші хакери зламують комп’ютери і використовують їх для створення великої кількості облікових записів в соціальних мережах, які виглядають, як справжні, а також правдоподібних фоловерів “лайків” для цих фейків.

Незважаючи на очевидність такого підходу, хакери і тролі використовують його напередодні наступних президентських виборів у США.

Вуест повідомив, що він помітив скорочення кількості випадків створення нового контенту за допомогою підроблених облікових записів з 2017 по 2018 рік та перехід до створення масових фоловерів, яких можна було б використовувати для розповсюдження повідомлень, покликані розколоти суспільство в 2020 році.

Директор ФБР Крістофер Рей, виступаючи у вівторок на конференції RSA в Сан-Франциско, заявив, що соціальні мережі залишаються основним засобом впливу іноземних гравців на вибори в США, і бюро працює з компаніями з цієї проблеми.

“Практично не слабшає і тільки посилюється в ході виборчих циклів – це кампанія зі шкідливого іноземного впливу, особливо з використанням соціальних мереж. Це продовжується, і ми готуємося до того, що це продовжиться і буде рости до 2020 року”, – сказав Рей.

При цьому усунення іноземних кампаній впливу залишається важким завданням для керівництва соціальних мереж. Натаніель Глейхер, голова політики кібербезпеки в Facebook, сказав, що контроль цих спроб є “неймовірно складним балансом”.

“Компаніям потрібно знайти способи створити труднощі для зловмисників, які намагаються впливати на дискусію, без одночасного ускладнення цього процесу для користувачів”, – зазначив він.