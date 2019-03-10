Індія заявила про збитий пакистанському безпілотник

За останні кілька днів це третя спроба Пакистану направити безпілотник на індійську територію.



Індійські військові збили над штатом Раджастхан безпілотний літальний апарат, запущений з території Пакистану. Про це повідомила газета Hindustan Times.

Відзначається, що безпілотник порушив індійське повітряний простір ввечері 9 березня. Апарат збили відразу після виявлення.

За даними газети, за останні кілька днів це третя спроба Пакистану направити безпілотник в Індію.

Раніше міністр внутрішніх справ Індії Раджнатх Сінгх повідомив, що протягом останніх п’яти років Індія завдала три успішних удару по Пакистану.

Нагадаємо, 14 лютого смертник підірвав індійський конвой, який проходив через округ Пулвама на заході індійського Кашміру.