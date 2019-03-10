“Засіб залякування”: Латвія оголосила про кардинальні заходи проти Росії

Однак подібні спроби “ні в якому разі не можна недооцінювати”, зазначив латвійський президент.

За його словами, російські влади “намагаються надати дуже сильний вплив на російськомовні ЗМІ” в Латвії, поширюючи через них свою пропаганду.

Вейонис висловив упевненість в тому, що Росія спробує вплинути на вибори в Європарламент, які пройдуть в країнах Євросоюзу з 23 по 26 травня 2019 року.

Кремль буде діяти, щоб “посилити проросійські сили в Парламенті ЄС і розділити Європу”, заявив Вейонис. “Всі демократи повинні бути готові до цього”, – додав він.