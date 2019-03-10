Розбився літак Ethiopian Airlines: багато загиблих

Повітряне судно розбилося по дорозі в Кенії.



10 березня зазнав аварії пасажирський Boeing 737 авіакомпанії Ethiopian Airlines. Повітряне судно розбилося по дорозі в Кенії.

Літак прямував за маршрутом Аддіс-Абеба – Найробі.

На борту літака перебувало 149 пасажирів і вісім членів екіпажу.

Інформації про те, з якої причини сталася авіакатастрофа, поки немає. Відомо, що інцидент стався вранці.

Прем’єр-міністр Ефіопії приніс співчуття сім’ям загиблих в авіакатастрофі.

Компанія Ethiopian Airlines належить державі і вважається однією з найбільших в Африці.