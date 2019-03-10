У Росії чоловік переміг у конкурсі поїдання млинців і помер

Російські слідчі перевіряють обставини смерті 45-річного чоловіка, який переміг в конкурсі з поїдання млинців в місті Володимирі.

Нещасний випадок стався у п’ятницю, 8 березня, під час святкової програми на Суздальському проспекті міста.

У Слідчому комітеті РФ розповіли, що чоловік помер після того, як його оголосили переможцем конкурсу.

“Після оголошення результатів конкурсу чоловік відійшов убік і помер. Швидка допомога приїхала швидко, але врятувати його медики не змогли. Точну причину смерті встановить експертиза, але він з’їв дуже багато млинців”, – розповіла представник управління СК по Володимирській області Ірина Мініна.