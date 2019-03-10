М’ясо подешевшало, а вартість пісного борщу не змінилась. Продукти в лютому зросли лише на 0,1%

Спостерігається добра тенденція, коли за перші два місяці 2019 року ціни на продукти харчування зросли значно менше, ніж у попередні п’ять років.

Якщо останні три роки Асоціація постачальників торговельних мереж вже в лютому-березні звертала увагу на непомірно швидку інфляцію, яку треба гальмувати, то зараз наше власне альтернативне дослідження говорити, що споживчу інфляцію вдалося частково приборкати. Низька купівельна спроможність українців, зміцнення гривні та рівень цін, який нерідко у нас вже вищий за європейські країни, витворили умови, коли продукти зростають в ціні досить повільно.

Лютий ставши місяцем помірного зростання вартості продуктів, а третина навіть стала дешевше. Про це говорити власне спостереження, яке проводити Асоціація постачальників торговельних мереж із минулого року. Вартість кошику з тридцяти одного соціального продукту зросла за лютий лише на 0,1%, із 1235,6 грн у січня до 1237грн. Більшість продуктів дорожчала або дешевшала в рамках 2%. Стало дешевше все м’ясо та м’ясні вироби, окрім сала. Так ціна курячого філе впала на 1,3%, свинини – на 1,2%, ковбаси – на 0,8%, а яловичини та курячої тушки – на 0,4%. Важко пригадати, коли в останній раз усі віді м яса за місяць ставали дешевше. І лише сало додало 0,4% вартості, хоча в столиці його вартість впала.

Стабільно зростає вартість хліба. За останній зимовий місяць житній хліб ставши дорожці на 1,2%, пшеничний хліб в залежності від сорту борошна набравши від 1,6 до 1,8%, а батон підстрибнув на 2,1%.

Молочний кошик подорожчав. Єдиним молочним продуктом, який ставши трошки доступніше нічого кисломолочний сир, який знизився на 0,2%. У тієї ж годину на цілі 3,3% стало дорожче вершкове масло. Сметана зросла на 1,6%, а молоко – на 0,8%.

Уся бакалія впевнено йшла до горі і тенденцію порушив лише рис, який впав на 0,3%. У тієї ж годину манка – на 0,1%, соняшникова олія – на 0,2%,

макарони зросли на 0,4%, борошно – на 0,6%, ячна крупа – на 1,1%.

Вартість пісного борщу за місяць майже не змінилася, але окремі його інгредієнти стали дорожче, а деякі дешевшали. Так більше ніж на 13% подорожчала капуста, а картопля – на 3,4%. А від вартість буряку впала на 3,9%, моркви – на 4,1%, а цибулі – аж на 7,1%.

Курячі яйця змінили тенденцію з падіння на здорожчання, яке буде точно відбуватись до Великодня. У лютому їх вартість піднялась на 0,4%. Ще два продукти, які минулого року постійно здешевлювалися стали набирати вагу. Це гречка, яка подорожчала майже на відсоток, і цукор, який додав піввідсотка.

ТОП-5 продуктів, які найбільше подорожчали в лютому у відсотках

1. Капуста – на 13,1%

2. Картопля – на 3,4%

3. Вершкове масло – на 3,3%

4. Пшоно – на 3,1%

5. Батон – на 2,1%.

ТОП-5 продуктів, які найбільше подешевшали у лютому у відсотках

1. Цибуля – на 7,1%

2. Морква – на 4,1%

3. Буряк – на 3,9%

4. Куряче філе – на 1,3%

5. Свинина – на 1,2%.

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У березні цінова стабільність зміниться на негативну через бажану для пенсіонерів індексацію пенсій та одноразові виплати, але не підкріплені це доходами бюджету. Крім того це співпадає з монетизацією субсидій із яких частина залишиться на споживчому ринку. Тому це призведе до суттєвого зростання на хліб, борошно, макарони, крупи, яблука та курячі яйця. Падіння ціни на м’ясо зміниться зростанням.

Цінові гойдалки на овочі будуть продовжуватись до літа. Молочний кошик також буде дорожчати, але частину подорожчання зніме падіння закупівельної ціни на молоко у селян. Того березень не буде спокійним, як у політиці, так і на споживчому ринку. Інфляція на якому в березні може зрости до 1,5%. Вчора Держстат заявив про інфляцію в 0,5% у лютому.