Літак Ethiopian Airlines розбився по дорозі в Найробі: 157 осіб загинуло

Літак авіакомпанії Ethiopian Airlines, що летів у Найробі, зазнав аварії.

На його борту перебували 149 пасажирів і вісім членів екіпажу.

Офіс прем’єр-міністра Ефіопії вже висловив співчуття у зв’язку з трагедією, що сталася.

У Ethiopian Airlines підтвердили факт катастрофи, повідомивши, що аварія сталася незабаром після вильоту з аеропорту Аддіс-Абеби. Вдалося вижити комусь з знаходилися на борту, поки незрозуміло. Розпочато пошуково-рятувальна операція.

Авіакомпанія Ethiopian Airlines вважається найбільшим перевізником на африканському континенті.